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"На контроле Президента". Ветхое жилье. Сегодня в вечернем эфире

По кирпичикам о новшествах. Почему навести порядок на родной земле даже в Год малой родины для многих становится задачей со звездочкой? Актуальная тема - в новой серии проекта "На контроле Президента" - ветхое жилье. Сегодня в вечернем эфире.

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