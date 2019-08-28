"На контроле Президента". Заготовка кормов. Сегодня после "Панорамы"

Хозяйства Беларуси планируют в этом году заложить более 9 миллионов тон травяных запасов для животноводства. А это значит - обильные молочные удои и мясные привесы. Пока некоторые хозяйства находят способ убирать с гектара по два урожая за сезон, у других нашла коса на камень еще при первом укосе. Кто будет кормить животных отменным сенажом, а кто лишь обещаниями? Ответы в проекте "На контроле Президента". Сегодня после "Панорамы".



