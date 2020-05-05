"На контроле Президента" завтра вечером на "Беларусь 1"

Юные следопыты 70-й столичной школы вместе с учителями пытаются закрыть одну из белых страниц истории Великой Отечественной войны. Найдены данные о белорусах, которые защищали Севастополь и Одессу. Есть информация, что потомки героев могут жить в Витебской области. С мест кровопролитных боев, а именно с полуострова Херсонес - последнего рубежа героической обороны Севастополя, доставлены в Беларусь кисеты с землей. Они будут переданы в крипту храма-памятника в Минске. Землю с осколками снарядов сохранят и в школьном музее. И это только часть большой работы, которую ведут в этой школе и взрослые, и дети. Дела каждого формируют общее отношение белорусов к истории, где память о подвиге - часть государственной политики. Это тема новой серии проекта "На контроле Президента". Эфирзавтра вечером на "Беларусь 1".



