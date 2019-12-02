В системе ЖКХ научат управлять. Новые правила должны заработать со следующего года и призваны закрепить в жилищно-коммунальном хозяйстве исключительно профессионалов своего дела. Изменения коснутся в том числе товариществ собственников. Так, для руководителей организаций и подразделений ЖКХ будут обязательны обучающие курсы, далее регулярно необходимо подтверждать свою квалификацию. Соответствующее постановление правительства рассчитывают принять уже в конце декабря, сообщили нашему телеканалу в профильном ведомстве.



По словам первого замминистра, система ЖКХ кардинально меняется, но все еще пока не хватает клиентоориентированности и прямой связи с гражданами. Новая серия проекта "На контроле Президента: жилищно-коммунальное хозяйство". Смотрите на "Беларусь 1" в эту среду.



