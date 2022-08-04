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На координационном совете Министерство труда и соцзащиты и БПЦ обсудили совместные программы

Разработку и реализацию совместных программ Министерства труда и соцзащиты с Белорусской православной церковью обсудили на координационном совете. Встреча прошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Исток» в агрогородке Ждановичи. Там Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин провел молебен. О проблемах людей с инвалидностью и пенсионеров много говорили на заседании. Сегодня в стране проживают около двух миллионов пожилых. И свыше ста тысяч одиноки. По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, ключевая проблема в работе с пожилой категорией граждан кадровая.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Во время координационного совета министр труда и соцзащиты выступила с инициативой нового проекта. Ирина Костевич предложила провести Неделю родительской любви между Днем матери 14 октября и новым для Беларуси праздником - Днем отца, который 21 октября отметим впервые.

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