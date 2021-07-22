На кулинарном фестивале "Мотальскія прысмакі" установят 50-метровый стол гостеприимства

Фестиваль "Мотальскія прысмакі" готовится удивить гостей. В частности, установят специальный стол гостеприимства, который в длину составит 50 метров. Бесплатно попробовать местные угощения пригласят всех желающих. Агрогородок Мотоль Ивановского района издавна славился своими колбасами, сырами, а также искусными работами кожевенников. Чтобы поддержать давние традиции, раз в два года здесь устраивают большой кулинарный фестиваль. Хозяйки готовят блюда по местным рецептам, и каждая старается удивить. При этом ярмарки разворачивают прямо в деревенских двориках. Специально к фестивалю в центре установили деревянные скульптуры колбасника, фотографа, каравайщика и других людей, которые реально существовали в агрогородке в позапрошлом столетии.



Фестиваль "Мотальскія прысмакі" будет проходить два дня -с 7 по 8 августа. Кроме большой ярмарки, гостей ждут народные концерты, забавы и многое другое.



