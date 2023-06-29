На культурный осмотр в летние выходные туристов ждет Борисов

Кроме нашего музея, в городе можно также посетить костел на Центральной площади, Борисовский собор, которому в этом году исполняется 200 лет со дня основания. А также Брилево поле, памятные места, монументы, посвященные событиям войны 1812 года.

Елена Шилова,научный сотрудник Борисовского объединенного музея