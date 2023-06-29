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На культурный осмотр в летние выходные туристов ждет Борисов

Реконструкции битв войны 1812 года - в картинах и скульптурах, древние здания и оригинальные фотозоны... На культурный осмотр в летние выходные туристов ждет Борисов. В городе - промышленном гиганте - можно проложить маршрут по местным достопримечательностям. Заглянуть в Государственный объединенный музей и ознакомиться с экспозицией, сделать селфи напротив визитной карточки города - "Борисов-Арены" и фото с памятником архитектуры - водонапорной Шухавской башней.

Кроме нашего музея, в городе можно также посетить костел на Центральной площади, Борисовский собор, которому в этом году исполняется 200 лет со дня основания. А также Брилево поле, памятные места, монументы, посвященные событиям войны 1812 года.
Елена Шилова,научный сотрудник Борисовского объединенного музея

Борисов станет пунктом притяжения туристов и болельщиков во время проведения II Игр стран СНГ, которые пройдут в августе. Вскоре здесь появятся новые фотозоны и фуд-корты с блюдами белорусской кухни.

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