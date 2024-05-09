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На Кургане Славы особенная атмосфера Дня Победы, почтить память героев приехали тысячи людей
Особенная атмосфера Дня Победы сегодня и в героическом сердце центрального региона - на Кургане Славы в Смолевичском районе. Подробности у Алексея Кондратенко.
Все, кто сегодня здесь, на Кургане Славы, ощущают пульс легендарного и величественного места. В этих краях летом 1944-го Советская Армия окружила и разгромила группировку немецких войск. Момент стал одним из решающих в наступательной операции Багратион.
Почтить память героев приехали тысячи белорусов и гостей нашей страны. Многие семьями. Курган - это, можно сказать, такой "магнит" с очень сильной положительной энергетикой.
И по традиции цветы к подножию Кургана Славы от руководства центрального региона во главе с губернатором Минской области Александром Турчиным.
Про притягивающую силу Кургана мы упомянули еще и потому, что именно здесь финишировал областной велопробег "Звезда Великой Победы". Стартовав неделю назад в Заславле, его участники проехали 8 районов. Позади - сотни километров незабываемых впечатлений.
Впереди еще яркий праздничный день! Максимум интересного ожидает и всех, кто приедет сюда, на мемориальный комплекс "Курган Славы". В День Победы есть возможность скорректировать свой маршрут.
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