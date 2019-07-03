На Кургане Славы проходят торжественные мероприятия

Акция "Беларусь помнит" сегодня развернулась по всей стране. С самого утра в центральном регионе несут цветы к монументам как в крупных городах, так и небольших деревнях и поселках. Патриотическую эстафету в День Независимости в числе первых подхватили в Смолевичском районе.



В эти минуты на Кургане Славы находится наш корреспондент Надежда Сербиненко, она выходит с нами на прямую связь (прямое включение). Сегодня, конечно, ветрено, я бы даже сказала, не по-июльски прохладно, но погода никак не могла нарушить планов тех, кто сегодня, в свой выходной, решил приехать сюда, на Курган Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В целом мемориальный комплекс в Смолевичском районе за моей спиной - знаковое, историческое место для центрального региона. Он не только встречает всех гостей столицы, потому что находится по пути из аэропорта.



Именно в этих местах в июле 1944 года проводилась крупнейшая наступательная операция "Багратион"

В окружение попала 150-тысячная группировка фашистских войск. Позже это событие получило название "Минский котел". Разгром немецкой армии здесь стал еще одним большим шагом на пути к освобождению Беларуси. А в 1969 году в этом месте был открыт мемориальный комплекс. В основе холма заложена земля городов-героев СССР. Тысячи людей сделали свой вклад в создание памятника и принесли сюда по горсти земли из разных населенных пунктов, пострадавших во время войны.







На вершине холма стоят четыре штыка. Они символизируют фронты, боровшиеся за освобождение Беларуси