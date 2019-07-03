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На Кургане Славы проходят торжественные мероприятия
Акция "Беларусь помнит" сегодня развернулась по всей стране. С самого утра в центральном регионе несут цветы к монументам как в крупных городах, так и небольших деревнях и поселках. Патриотическую эстафету в День Независимости в числе первых подхватили в Смолевичском районе.
В эти минуты на Кургане Славы находится наш корреспондент Надежда Сербиненко, она выходит с нами на прямую связь (прямое включение). Сегодня, конечно, ветрено, я бы даже сказала, не по-июльски прохладно, но погода никак не могла нарушить планов тех, кто сегодня, в свой выходной, решил приехать сюда, на Курган Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В целом мемориальный комплекс в Смолевичском районе за моей спиной - знаковое, историческое место для центрального региона. Он не только встречает всех гостей столицы, потому что находится по пути из аэропорта.
Именно в этих местах в июле 1944 года проводилась крупнейшая наступательная операция "Багратион"
В окружение попала 150-тысячная группировка фашистских войск. Позже это событие получило название "Минский котел". Разгром немецкой армии здесь стал еще одним большим шагом на пути к освобождению Беларуси. А в 1969 году в этом месте был открыт мемориальный комплекс. В основе холма заложена земля городов-героев СССР. Тысячи людей сделали свой вклад в создание памятника и принесли сюда по горсти земли из разных населенных пунктов, пострадавших во время войны.
На вершине холма стоят четыре штыка. Они символизируют фронты, боровшиеся за освобождение Беларуси
Это наша история, которую мы забыть не можем и не должны. Именно поэтому сегодня здесь собрались жители Смолевичей и соседних деревень, также представители трудовых коллективов, местные депутаты, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этих местах многие потеряли своих дедов, прадедов, и это уже личная трагедия для каждой отдельной семьи. Сегодня цветы к подножию обелиска возложены как дань памяти тем событиям. Посмотрим небольшие интервью, которые мы записали здесь с пришедшими людьми (видео). А я дополню, что сегодня, в День Независимости, по всей Минской области пройдут мероприятия акции "Беларусь помнит. Помним каждого". Хорошим завершением выходного дня для жителей центрального региона станет большой праздничный концерт, который в этом году пройдет в Несвиже. В районном центре также споют гимн вместе. На этом у меня все!
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