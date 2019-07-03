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На Кургане Славы проходят торжественные мероприятия

Акция "Беларусь помнит" сегодня развернулась по всей стране. С самого утра в центральном регионе несут цветы к монументам как в крупных городах, так и небольших деревнях и поселках. Патриотическую эстафету в День Независимости в числе первых подхватили в Смолевичском районе.

В эти минуты на Кургане Славы находится наш корреспондент Надежда Сербиненко, она выходит с нами на прямую связь (прямое включение). Сегодня, конечно, ветрено, я бы даже сказала, не по-июльски прохладно, но погода никак не могла нарушить планов тех, кто сегодня, в свой выходной, решил приехать сюда, на Курган Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В целом мемориальный комплекс в Смолевичском районе за моей спиной - знаковое, историческое место для центрального региона. Он не только встречает всех гостей столицы, потому что находится по пути из аэропорта.

Именно в этих местах в июле 1944 года проводилась крупнейшая наступательная операция "Багратион"

В окружение попала 150-тысячная группировка фашистских войск. Позже это событие получило название "Минский котел". Разгром немецкой армии здесь стал еще одним большим шагом на пути к освобождению Беларуси. А в 1969 году в этом месте был открыт мемориальный комплекс. В основе холма заложена земля городов-героев СССР. Тысячи людей сделали свой вклад в создание памятника и принесли сюда по горсти земли из разных населенных пунктов, пострадавших во время войны.


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На вершине холма стоят четыре штыка. Они символизируют фронты, боровшиеся за освобождение Беларуси

Это наша история, которую мы забыть не можем и не должны. Именно поэтому сегодня здесь собрались жители Смолевичей и соседних деревень, также представители трудовых коллективов, местные депутаты, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этих местах многие потеряли своих дедов, прадедов, и это уже личная трагедия для каждой отдельной семьи. Сегодня цветы к подножию обелиска возложены как дань памяти тем событиям. Посмотрим небольшие интервью, которые мы записали здесь с пришедшими людьми (видео). А я дополню, что сегодня, в День Независимости, по всей Минской области пройдут мероприятия акции "Беларусь помнит. Помним каждого". Хорошим завершением выходного дня для жителей центрального региона станет большой праздничный концерт, который в этом году пройдет в Несвиже. В районном центре также споют гимн вместе. На этом у меня все!

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