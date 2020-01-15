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На Кургане Славы прошла присяга работников органов по чрезвычайным ситуациям Минской области

Профессионализм, отвага и честь. Такого девиза будут придерживаться новобранцы. Торжественная присяга работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Минской области прошла сегодня в мемориальном комплексе "Курган Славы". 65 молодых людей в разных районах теперь пополнят ряды спасателей.

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