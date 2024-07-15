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На Кургане Славы стартовал сезон тематических уик-эндов

На Кургане Славы проходит сезон летних выставок. Тематические уик-энды посвящены 80-летию освобождения Беларуси и Году качества. Организаторы подготовили творческие мастер-классы, опен-эйр и яркие фотозоны. Традиционно в презентациях участвуют все районы Минской области. В эти выходные гостей встречали экспозиции Борисовского, Воложинского, Вилейского, Крупского, Клецкого и Пуховичского районов.

Были представлены достижения в разных сферах, изделия народного творчества, предлагалась дегустация продукции, выступления творческих коллективов, выставки и кинопоказы, посвященные Великой Отечественной.

Проект будет проходить на Кургане Славы каждые выходные с 11 до 16 часов. Гулянья предусмотрены при благоприятных погодных условиях. Выставочный сезон продлится до конца августа.

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