На Лепельском полигоне военнообязанные восстанавливают навыки владения огнестрельным оружием

Служил в Печах - войска радиационной, химической и биологической защиты, здесь тоже попал в химразведку, продолжаем свою деятельность, как говорится, по специальности. Подготовка полностью изменилась, не так, как раньше нас обучали.

Сергей Смуров, военнообязанный