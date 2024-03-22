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На Лепельском полигоне военнообязанные восстанавливают навыки владения огнестрельным оружием

В Беларуси продолжается проверка боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил страны. На Лепельском полигоне военнослужащие, призванные из запаса, восстанавливали навыки владения огнестрельным оружием. На учебных точках они выполнили упражнение контрольных стрельб из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Служил в Печах - войска радиационной, химической и биологической защиты, здесь тоже попал в химразведку, продолжаем свою деятельность, как говорится, по специальности. Подготовка полностью изменилась, не так, как раньше нас обучали.
Сергей Смуров, военнообязанный
Занятий много: изучаем тактику боя, стрельбу, медицинскую подготовку, РХБЗ-подготовку. Узнал достаточно много, другие подходы обучения. Все со временем меняется - по-другому стало, не так, как на срочной службе было.
Илья Тегунов, военнообязанный

Военнообязанные осваивают курс общевойсковой и инженерной подготовки. Часть занятий посвящена минно-взрывному делу.

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