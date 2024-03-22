3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На Лепельском полигоне военнообязанные восстанавливают навыки владения огнестрельным оружием
В Беларуси продолжается проверка боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил страны. На Лепельском полигоне военнослужащие, призванные из запаса, восстанавливали навыки владения огнестрельным оружием. На учебных точках они выполнили упражнение контрольных стрельб из автомата Калашникова и пистолета Макарова.
Служил в Печах - войска радиационной, химической и биологической защиты, здесь тоже попал в химразведку, продолжаем свою деятельность, как говорится, по специальности. Подготовка полностью изменилась, не так, как раньше нас обучали.
Занятий много: изучаем тактику боя, стрельбу, медицинскую подготовку, РХБЗ-подготовку. Узнал достаточно много, другие подходы обучения. Все со временем меняется - по-другому стало, не так, как на срочной службе было.
Военнообязанные осваивают курс общевойсковой и инженерной подготовки. Часть занятий посвящена минно-взрывному делу.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов