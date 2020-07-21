На лесной ягоде и других дарах леса сейчас можно заработать

Заготовка идет также лесного урожая. Население на нем может заработать. Белкоопсоюзы за килограмм черники дадут от 3 до 3,5 рублей. Принимают лесную ягоду и другие дары леса и частники. В таком заработке главное не переусердствовать. При том, что разрешено пользоваться специальным комбайном, следует помнить об ограничениях.



Вдобавок, перед походом в лес, стоит изучить карту запретов на сайте Минлесхоза. Сегодня оштрафовать за посещение могут в 34 районах Беларуси.



