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На лесной ягоде и других дарах леса сейчас можно заработать

Заготовка идет также лесного урожая. Население на нем может заработать. Белкоопсоюзы за килограмм черники дадут от 3 до 3,5 рублей. Принимают лесную ягоду и другие дары леса и частники. В таком заработке главное не переусердствовать. При том, что разрешено пользоваться специальным комбайном, следует помнить об ограничениях.

Вдобавок, перед походом в лес, стоит изучить карту запретов на сайте Минлесхоза. Сегодня оштрафовать за посещение могут в 34 районах Беларуси.

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