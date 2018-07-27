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На лето орнитологи завершают экскурсии по наблюдению за птицами

Синицы, зяблики и голуби. С разнообразием птичьего семейства столицы минчане познакомились во время пеших экскурсий. Их организовывали гиды-орнитологи с начала весны. Группы в течение двух часов через бинокли наблюдали за жизнью крылатых, а также вдохновлялись их трелями. На таких свободных променадах побывали более трехсот минчан и гостей столицы.

На лето орнитологи свои экскурсии завершают. Возобновить наблюдение за птицами в городских парках специалисты планируют в сентябре.

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