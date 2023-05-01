ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На личном примере: спортивно-патриотический проект для молодежи стартовал в Минске

"Молодежь - труду и обороне". Под таким названием стартовал спортивно-патриотический проект в Минске на базе Университета физической культуры. Участники сдавали несколько нормативов - подтягивания, прыжки в длину, бег на короткую и длинную дистанции. Обязательная часть - элементы курса молодого бойца: сборка-разборка автомата, экипировка в спецкостюм, стрельба по мишеням.

Здоровая акция в Минске объединила более 60 спортсменов - молодых специалистов, школьников и студентов. Победители получили нагрудные знаки "Физкультурник Беларуси" и спортивные разряды. Проект планирует охватить все регионы страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все