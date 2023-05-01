На личном примере: спортивно-патриотический проект для молодежи стартовал в Минске

"Молодежь - труду и обороне". Под таким названием стартовал спортивно-патриотический проект в Минске на базе Университета физической культуры. Участники сдавали несколько нормативов - подтягивания, прыжки в длину, бег на короткую и длинную дистанции. Обязательная часть - элементы курса молодого бойца: сборка-разборка автомата, экипировка в спецкостюм, стрельба по мишеням.