На ликвидацию последствий стихии подразделения МЧС Минской области выезжали 40 раз за сутки

На ликвидацию последствий стихии подразделения бойцов МЧС Минской области выезжали 40 раз за прошедшие сутки. Распиловка поваленных деревьев, разбор завалов от сильного ветра и откачивание воды в районах с локальными подтоплениями. Также специалисты зафиксировали три повреждения крыш жилых домов и выезжали на помощь жителям частного сектора. Совместно со спасателями работали в усиленном режиме газовики, лесная охрана и Госавтоинспекция.