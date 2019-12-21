На "Линии Сталина" открылась резиденция Деда Мороза

Новогоднее настроение пришло и на территорию историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Там открылась резиденция Деда Мороза. Здесь к традиционному наряду праздничного героя добавилась и армейская атрибутика: каракулевый воротник и шапка с красной звездой. Первыми гостями генерального праздничного штаба стали воспитанники школ-интернатов. Ребята прошли интересные испытания ("Снежная артиллерия", "Веселый снеговик", стрельба из пневматики) и получили подарки.



Двери резиденции Деда Мороза будут открыты до 7 января. Каждый день гостей ждет праздничная программа и сказочные персонажи.



