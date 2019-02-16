На "Линии Сталина" отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана

Прикоснуться к военному прошлому. Сегодня в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" пройдет мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Для гостей подготовили масштабную реконструкцию боевого эпизода "Блокпост". Кроме того, будут работать интерактивные зоны и выставка техники. Начало военного шоу в 14:00.