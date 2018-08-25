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На "Линии Сталина" под Минском прошли бои на колесах
Многолюдно было сегодня на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" под Минском. Там состоялось крупнейшее шоу страны - бои на колесах.
На протяжении дня в схватке сошлись более десятка пилотов из Беларуси и России. Правила поединков не предусматривают особых нежностей во время экстремального вождения и тарана участников. Именно из-за жестких столкновений подобные шоу ежегодно собирают тысячи зрителей в нашей стране и по всему миру. Единственное ограничение - запрещено врезаться в водительскую дверь соперника. Впервые для белорусских зрителей в боях принимала участие первая девушка-автобоец из России.
С 2016 года "Битва машин" в Беларуси носит статус международных соревнований. Помимо боев на колесах, здесь также состоялось выступление стантрайдеров.
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