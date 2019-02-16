ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На "Линии Сталина" проходят памятные мероприятия по случаю вывода советских войск из Афганистана

В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана сегодня на "Линии Сталина" проходят памятные мероприятия.

Для гостей подготовили масштабную реконструкцию боевого эпизода "Блокпост". За сражением наблюдали и те, кто своими глазами видел и прошел ужасы войны в Афганистане. Забыть события тех дней невозможно. Ветераны желают самого главного - мирного неба.

Кроме поздравлений, для ветеранов - инвалидов войны в Афганистане подготовили и семь новых автомобилей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все