На "Линии Сталина" проходят памятные мероприятия по случаю вывода советских войск из Афганистана

В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана сегодня на "Линии Сталина" проходят памятные мероприятия.



Для гостей подготовили масштабную реконструкцию боевого эпизода "Блокпост". За сражением наблюдали и те, кто своими глазами видел и прошел ужасы войны в Афганистане. Забыть события тех дней невозможно. Ветераны желают самого главного - мирного неба.



Кроме поздравлений, для ветеранов - инвалидов войны в Афганистане подготовили и семь новых автомобилей.