На "Линии Сталина" разместился патриотический пионерский лагерь

Привить любовь к Родине. Патриотический пионерский лагерь разместился на "Линии Сталина". 25 мальчиков и девочек за 9 дней окунулись в настоящую армейскую жизнь и познакомились с героической историей. Каждое утро начинается с зарядки, традиционного построения, в программе - познавательные лекции и семинары. Парни занимаются реконструкцией военных боев и изучают технику.

Отсутствие патриотизма - это прямая угроза национальной безопасности в реальности. Я спорю часто с учителями "Не надо нам этот патриотизм, не надо эту войну в учебнике", но есть ключевой момент. Почему Великая Отечественная принципиальная? Это была война за выживание нас. Нас здесь не должно было быть: или рабы, или никого. Наши предки заслужили быть на этой земле для нас, для наших поколений.

Лагерь в этом году у нас ориентирован на реконструкцию пионерского движения. Ребята у нас одеты в традиционную форму: галстуки. Они изучали пионерское дело, изучали атрибутику. Галстучки, значки. Они ходят строем, поют песни.