3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На "Линии Сталина" разместился патриотический пионерский лагерь
Привить любовь к Родине. Патриотический пионерский лагерь разместился на "Линии Сталина". 25 мальчиков и девочек за 9 дней окунулись в настоящую армейскую жизнь и познакомились с героической историей. Каждое утро начинается с зарядки, традиционного построения, в программе - познавательные лекции и семинары. Парни занимаются реконструкцией военных боев и изучают технику.
Отсутствие патриотизма - это прямая угроза национальной безопасности в реальности. Я спорю часто с учителями "Не надо нам этот патриотизм, не надо эту войну в учебнике", но есть ключевой момент. Почему Великая Отечественная принципиальная? Это была война за выживание нас. Нас здесь не должно было быть: или рабы, или никого. Наши предки заслужили быть на этой земле для нас, для наших поколений.
Лагерь в этом году у нас ориентирован на реконструкцию пионерского движения. Ребята у нас одеты в традиционную форму: галстуки. Они изучали пионерское дело, изучали атрибутику. Галстучки, значки. Они ходят строем, поют песни.
Кстати, впервые такой лагерь начал работать в прошлом году. В этом году здесь организовали сразу две смены. Воспитанниками стали все желающие в возрасте до 16 лет.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов