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На лыжероллерной трассе в Веснянке открылся новый комплекс для гостей

Здесь можно взять лыжи напрокат, переодеться в тепле и попить кофе после тренировки. Пользоваться услугами смогут одновременно до 200 посетителей. Кстати, снаряжение сюда доставили новое. Профессиональные лыжные ботинки отечественного производства, а также беговые лыжи и палки, выполненные по специальной технологии. Для детей в прокате тюбинги. Первую неделю пользоваться прокатом и раздевалкой можно бесплатно.

Напомним, трасса в Веснянке открылась еще 3 декабря. Работает она круглосуточно. Ну а новый комплекс будет функционировать с 9 утра до 9 вечера ежедневно.

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