На лыжероллерной трассе в Веснянке открылся новый комплекс для гостей

Здесь можно взять лыжи напрокат, переодеться в тепле и попить кофе после тренировки. Пользоваться услугами смогут одновременно до 200 посетителей. Кстати, снаряжение сюда доставили новое. Профессиональные лыжные ботинки отечественного производства, а также беговые лыжи и палки, выполненные по специальной технологии. Для детей в прокате тюбинги. Первую неделю пользоваться прокатом и раздевалкой можно бесплатно.

