В мемориальном комплексе "Благовщина" прошел митинг-реквием по жертвам геноцида

В День памяти жертв геноцида в одном из знаковых для Беларуси мест - мемориальном комплексе"Благовщина", где в годы немецко-фашистской оккупации были зверски замучены и убиты более 15 тысяч человек,на траурное мероприятие собрались представители разных конфессий, патриотическая молодежь и депутаты Национального собрания Республики Беларусь. Глубоким вечером, освещая знаковое место огоньками лампадок, участники реквиема прошли по территории мемориала к камню-знаку, где состоялся митинг памяти, межконфессиональная поминальная молитва и возложение цветов. Вновь переворачивая страницы истории и сопереживая жертвам геноцида белорусского народа и холокоста, участники события подчеркиваливажность сохранения памяти и передачи ее молодому поколению.