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В мемориальном комплексе "Благовщина" прошел митинг-реквием по жертвам геноцида
В День памяти жертв геноцида в одном из знаковых для Беларуси мест - мемориальном комплексе"Благовщина", где в годы немецко-фашистской оккупации были зверски замучены и убиты более 15 тысяч человек,на траурное мероприятие собрались представители разных конфессий, патриотическая молодежь и депутаты Национального собрания Республики Беларусь. Глубоким вечером, освещая знаковое место огоньками лампадок, участники реквиема прошли по территории мемориала к камню-знаку, где состоялся митинг памяти, межконфессиональная поминальная молитва и возложение цветов. Вновь переворачивая страницы истории и сопереживая жертвам геноцида белорусского народа и холокоста, участники события подчеркиваливажность сохранения памяти и передачи ее молодому поколению.
В Беларуси разработан и уже близок к принятию законопроект о геноциде белорусского народа. На основе изученных и обобщенных исторических свидетельств и фактов этот документ дает справедливую оценку событий 40-х минувшего столетия, времен Великой Отечественной войны, в которой от зверств немецко-фашистских оккупантов пострадалкаждый третий белорус.
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