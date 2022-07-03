На мемориале "Буйничское поле" память героев почтили минутой молчания

Главный праздник нашей государственности. Который именно обозначает Беларусь как суверенную, независимую державу. Хочется сохранить единство нашего общества, хочется сохранить нашу землю, нашу страну для нашего будущего. И мы все для этого сделаем.

Это особое событие - праздник всей страны. Замечательный день, и мы всей семьей решили присутствовать здесь.

Поблагодарить наших отцов, дедушек, бабушек, которые подарили нам мирное небо, чтобы мы жили в мирной стране и могли растить детей.

С праздником, Беларусь!