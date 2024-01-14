На мемориале "Ола" почтили память жителей сожженной в годы войны деревни

Более тысячи человек собрались 14 января на мемориальном комплексе на месте сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны д. Ола на митинг-реквием, посвященный 80-летию трагедии деревни, пишет БЕЛТА.

Участие в митинге приняли генеральный прокурор Андрей Швед, управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и другие почетные гости.

Перед началом траурной церемонии факты о геноциде на территории Светлогорского района раскрыла выставка-презентация "Без срока давности".

Под перезвон колоколов прошли участники мероприятия по бывшей деревенской улице, где на местах домов, когда-то наполненных голосами сельчан, сегодня - символические остовы с силуэтами людей. В знак скорби о тех, чьи судьбы оборвались в пылающей Оле, жители Гомельской области зажгли лампадки с названиями населенных пунктов региона.

В центре мемориальной зоны собравшиеся склонили головы, вспоминая о трагедии Олы и других сожженных деревень. Не смогли сдержать слез люди, слушая презентованную песню "Ола", которую написал Сергей Пархоменко (рэпер Серега).

"Это страшно представить, а свидетель фашистских злодеяний Артем Макарович Устименко, на чьих глазах фашисты лишили жизни жену и пятерых его детей, пронес эту незаживающую рану, неутихающую боль через всю свою жизнь. Эта боль дала ему силы дойти до Берлина. И каждый раз, вступая в бой, он повторял: "Мщу за жену и детей". Истекая кровью, Тарас Колеснев видел, как, объятая пламенем, ушла в вечность на пороге родного дома Аксинья Тимофеевна Курлович", - привел страшные примеры судеб сельчан Олы председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

К поклонному кресту и братской могиле советских воинов и мирных жителей, сожженных в деревне Ола, возложили венки и цветы. Память жертв огненных 1940-х почтили минутой молчания.

Жизнь на улицах Олы была навсегда остановлена 14 января 1944 года. Ранним утром каратели окружили деревню. Оккупанты устроили настоящий ад на земле для всех сельчан, включая самых маленьких. Олу сожгли дотла вместе с жителями: стариками, женщинами и детьми. Стариков и детей живыми бросали в огонь, а тех, кто выбегал из пламени, убивали. Спастись из этого фашистского ада смогли единицы. В деревне Ола погибли 1758 человек, среди которых 950 детей. После войны деревня Ола не возродилась. В мае 2020 года был возведен и открыт мемориальный комплекс на месте деревни.