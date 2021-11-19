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На Меркель и Борреля за диалог с белорусской властью о судьбе беженцев вылили ушат грязи и ненависти
Ложь и двуличие всегда были отличительными чертами так называемых прыхільнікаў перамен. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Еще не так давно еврочиновникам пели дифирамбы, но стоило Меркель, Боррелю начать цивилизованный диалог с белорусской властью о судьбе беженцев на границе, как на них вмиг вылили ушаты грязи и ненависти. В эфир мы поставили лишь комментарии с нормативной лексикой.
Здесь и про пенсионный возраст фрау Меркель, и про ее умственные способности, и про пониженную социальную ответственность. Досталось и Евросоюзу за мягкотелость в принятии решений по санкциям. Борреля и вовсе держат за дурака. Но главное - апатия в стане беглых и проигранный Европой бой.
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