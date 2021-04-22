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На месте прорыва трубопровода на улице Уборевича в Минске продолжают работать аварийные бригады
Проблемы с водоснабжением
ЧП в микрорайоне Чижовка произошло вчера около 9 часов вечера. В районе улицы Уборевича прорвало одну из труб городского водоснабжения. Краны стали сухими у потребителей в трех районах столицы - Октябрьском, Ленинском и Заводском. Без питьевой воды остались боле 2000 жилых домов, более 200 школ и детских садов и 4 медицинских учреждения. Локализовали аварию в полночь.
Причины ЧП выясняются
Доставка воды в районы города
Проверка качества воды продолжается
Завтра специалисты санэпидемстанции планируют дать окончательные заключения по всем пробам, отобранным в контрольных точках. Пока проверка качества питьевой воды продолжается, жителям трех районов Минска по-прежнему рекомендуется использовать воду из-под крана только в бытовых целях.
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