На месте прорыва трубопровода на улице Уборевича в Минске продолжают работать аварийные бригады

ЧП в микрорайоне Чижовка произошло вчера около 9 часов вечера. В районе улицы Уборевича прорвало одну из труб городского водоснабжения. Краны стали сухими у потребителей в трех районах столицы - Октябрьском, Ленинском и Заводском. Без питьевой воды остались боле 2000 жилых домов, более 200 школ и детских садов и 4 медицинских учреждения. Локализовали аварию в полночь.