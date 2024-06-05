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На "Минск-Арене" стартовала выставка "ТИБО-2024". Рассказали, почему Беларусь можно смело назвать страной цифровых технологий
Беларусь - страна цифровых возможностей. Таков главный лейтмотив международной выставки "ТИБО-2024", которая 5 июня открылась на "Минск-Арене". Приветствие участникам и гостям юбилейного форума направил Президент.
Развитию ИКТ-сферы в нашей стране уделяют большое внимание. Согласно Глобальному инновационному индексу за 2023 год Беларусь занимает 22 место среди 132 стран по доступу к информационно-коммуникационным технологиям.
Всегда на связи можно быть практически в любом уголке нашей страны. Мобильной сетью стандарта 4G охвачено 99 % населения, домашним интернетом обеспечены 89,5 % белорусов.
Но цифра - это не только про связь, но и про наши с вами удобства. Ежемесячно осуществляется более 10 млн транзакций по оказанию 233 видов электронных услуг и 330 видов административных процедур. И все это онлайн.
Передовые решения, которые касаются самых разных сфер экономики и нашей жизни, представили сегодня на площадке "Минск-Арены". Подробности в репортаже Антона Малюты.
Есть в Беларуси такая современная традиция - раз в год на "Минск-Арене" становится очень технологично. Три сотни компаний и каждая со своими новинками. И если когда-то "ТИБО" было инициативой больше коммерческой, сегодня флагманы цифровизации - это еще и госорганы.
Если гражданин не желает посещать весь наш портал, а хочет быстро получить конкретную информацию, он может обратиться к виртуальному помощнику. Там можно выбрать адрес проживания, социальный статус, обозначить свою ситуацию. Под указанные параметры появляются услуги, которые данная семья может получить в органах социальной защиты.
На масштабной церемонии открытия не только заглядывали в будущее. Как ни странно, вспоминали прошлое. На первом "ТИБО" 30 лет назад представили первый банкомат, на год позже - первую в СНГ платежную систему. Конечно, технологии заметно шагнули вперед, за 30 лет Беларусь пришла к статусу страны цифровых технологий.
За это время выстроена система законодательства, финансирования, контроля эффективности. Это позволяет получать высокотехнологичные и экономически эффективные разработки, например, такие, которые представлены на выставке.
Главное требование к инновациям - чтобы их можно было применить на практике. И тут неважно, в какой сфере - промышленности или образовании - они будут приносить пользу людям и экономике. Система поддержки любых начинаний в стране выстроена. На "ТИБО" легко убедиться, что в глазах у молодых живой интерес, главное - направить его в правильное русло.
По соседству со стартапами находятся бренды, которые не нуждаются в представлении. Такой сплав молодости и опыта - секрет успеха "ТИБО". За 30 лет было больше 600 тыс. посетителей, в том числе из других стран. На этот раз самое солидное представительство от ключевых партнеров - российских регионов.
"Мы представляем голосовой помощник "Нина". Нижний Новгород является одним из крупнейших регионов, который растет, достаточно быстро наращивает влияние в технологической отрасли нашей страны", - рассказал эксперт-аналитик АНО "Горький Тех" Михаил Соколов (Россия).
Каждый стенд на "ТИБО" - дополнительное подтверждение, что цифра - это удобно для всех. Компания "Юкола-инфо-Брест" занимается автоматизацией бизнес-процессов предприятий на платформе 1С. За два десятилетия компания успешно выполнила свыше сотни крупных проектов, в результате автоматизировано более 10 тыс. рабочих мест. Причем в самых разных сферах, включая сельское хозяйство, химическую промышленность и деревообработку.
Большое количество программных решений на 1С сегодня закрывает практически любые потребности в автоматизации, позволяет предприятиям осуществить вынужденный переход со стороннего программного продукта на альтернативную комплексную систему 1С, не потеряв при этом производительности.
Технологии и дальше будут менять нашу жизнь. Сегодня на "ТИБО" обозначены основные акценты: внедрение сети 5G, развитие "умного" города и глобальная цель - переход от электронного правительства к полноценному цифровому государству, чтобы быть всегда на связи и решать любые вопросы с помощью одного клика.
Еще недавно 3D-принтеры были чем-то экзотическим, а уже сегодня это один из самых популярных экспонатов и даже интерактивов на выставке. Вообще "ТИБО" продлится до 8 июня, до этого времени новинки может изучить любой желающий.
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