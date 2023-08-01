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На "Минск-Арене" в эти дни продолжается установка оборудования к гала-представлению 5 августа
До старта II Игр стран СНГ остается чуть более трех дней. Уже в субботу на "Минск-Арене" пройдет церемония открытия масштабного спортивного форума.
Организаторы ожидают в Беларуси более 2 тысяч атлетов, а все объекты и службы, занятые в проведении Игр в Минске, практически готовы к соревнованиям - заявил вице-премьер сегодня на заседании оперативно-координационного центра форума. На "Минск-Арене" в эти дни продолжается установка оборудования к гала-представлению 5 августа, небольшие работы ведутся на стадионе "Динамо", они будут завершены к пятнице. Игорь Петришенко напомнил, что нынешние Игры будут проводиться сразу в 11 городах республики - это беспрецедентный случай. Всего будет задействовано около 240 объектов.
На всех объектах обеспечен в полной мере высокий стандарт: как на чемпионатах мира и Европы и как, фактически, на Олимпийских играх в части создания условий для спортсменов. Я надеюсь, будут определенные рекорды, мы будем болеть за наших белорусских спортсменов, и мы надеемся на соответствующую поддержку болельщиков. Также все необходимые условия созданы по всем направлениям: питания, антидопинговый контроль, медобеспечение, вопросы безопасности также находятся в поле зрения оргкомитета и оперативно-координационного центра.
В Беларусь на II Игры стран СНГ ожидается прибытие 2 188 спортсменов из 23 государств (9 стран СНГ и 14 - ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, ОАЭ, Кубу). Самые многочисленные спортивные делегации будут у Беларуси и России - в общем более 480 атлетов. Для участников Игр в нашей стране введен с 3 июля безвиз, который будет действовать по 31 августа.
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