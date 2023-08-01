На "Минск-Арене" в эти дни продолжается установка оборудования к гала-представлению 5 августа

На всех объектах обеспечен в полной мере высокий стандарт: как на чемпионатах мира и Европы и как, фактически, на Олимпийских играх в части создания условий для спортсменов. Я надеюсь, будут определенные рекорды, мы будем болеть за наших белорусских спортсменов, и мы надеемся на соответствующую поддержку болельщиков. Также все необходимые условия созданы по всем направлениям: питания, антидопинговый контроль, медобеспечение, вопросы безопасности также находятся в поле зрения оргкомитета и оперативно-координационного центра.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

