19 августа днем в Беларуси был объявлен красный уровень опасности из-за жары. Столбик термометра превышал 30 градусов. К вечеру тучи сгустились и на Минск обрушились гроза, ливень и град. Как столица пережила непогоду, смотрите в фотографиях БЕЛТА.