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На Минск обрушились гроза, ливень и град

На Минск обрушились гроза, ливень и град

19 августа днем в Беларуси был объявлен красный уровень опасности из-за жары. Столбик термометра превышал 30 градусов. К вечеру тучи сгустились и на Минск обрушились гроза, ливень и град. Как столица пережила непогоду, смотрите в фотографиях БЕЛТА.

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