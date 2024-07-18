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На Минск обрушился ливень. Расскажем, какая обстановка в городе
Летний зной и ливни продолжают испытывать белорусов. 18 июля по стране вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Прогнозируют грозы и сильный ветер. Град, ливень и сильнейший ветер обрушился на Минск. Видео делятся пользователи соцсетей. Водителям стоит заранее продумывать маршрут. Высокий уровень воды поднялся на дороге возле станции метро "Пушкинская" - затруднительно проехать по улице Тимирязева возле торгового центра Palazzo. В местах подтоплений работает дорожная и техника МЧС.
Посетителей эвакуировали из торгового центра "Замок" - видео публикуют в телеграм-канале.
Общественный транспорт также работает с отклонениями от графика. Минсктранс сообщает о трудностях на проспекте Победителей и проспекте Пушкина. Из-за ливня остановилось движениетроллейбусов на некоторых столичных улицах. По прогнозам, дождь продлится до обеда. МЧС рекомендует обходить ветхие конструкции и деревья и не парковаться поблизости с ними.
ЧП с легковушкой произошло на улице Веры Хоружей. Спасатели мониторят обстановку и готовы выехать на оказание помощи.
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