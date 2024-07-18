На Минск обрушился ливень, улицы превратились в реки. В городе останавливалось движение транспорта, сообщает БЕЛТА.

Из-за ливня по городу фиксируется много случаев подтопления, во многих районах затопило проезжую часть, было остановлено движение транспорта, в том числе нарушен график движения общественного транспорта. Очевидцы сообщали, что на ул. Я. Коласа люди почти два часа были заблокированы в трамваях, которые стояли в воде, водители не могли открыть двери. Позже в "Минсктрансе" уточнили, что по обращениям пассажиров водители осуществляли высадку, соблюдая меры предосторожности.

Сообщается, что на ул. Веры Хоружей на машину упало дерево.





Временно из-за непогоды закрывалась станция метро "Парк Челюскинцев". По сообщениям очевидцев, туда хлынула вода. Также закрыт один из входов в метро на станции "Восток", где устраняют последствия затопления.

Все дорожные службы и подразделения МЧС задействованы в устранении последствий ливня. В ГО "Минское городское жилищное хозяйство" мониторят ситуацию во дворах и с затоплениями подвалов.





ГАИ призывает водителей воздержаться от поездок.

При этом в ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" отмечают, что ливневая канализация исправна и очищена, однако из-за обильности осадков не справляется с потоком воды.

"Когда дождь стихает, вода с улиц города сходит. Специалисты принимают меры по ликвидации последствий", - отметили специалисты.





Действует план "Посейдон", по которому закреплены все места возможных подтоплений. Туда оперативно выезжают бригады слесарей аварийно-восстановительных работ для обеспечения максимально быстрого сброса воды и ликвидации последствий подтоплений.

По информации МЧС по состоянию на 13:00, в связи с интенсивным выпадением осадков 18.07.2024 зафиксированы 38 подтоплений проезжих частей, подтоплены один паркинг, одно здание и два подземных перехода в Минске.

Наиболее сложный участок - район станции метро Челюскинцев.

На месте работают спасатели. При помощи мотопомп они проводят работы по откачке воды.

Закрыт вестибюль на станции метро Восток. На станции метро парк Челюскинцев работа возобновлена на вход и выход.

Также в местах подтоплений работает техника ГПО "Горремавтодор".

Спасатели продолжают мониторинг обстановки и выезжают на ликвидацию последствий непогоды.