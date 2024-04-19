3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На Минском хладокомбинате прошла встреча с семьей Марины Василевской
Встреча с космическими эмоциями и настроением. Коллектив Минского хладокомбината 19 апреля тепло встречал своего бывшего коллегу, дедушку нашей первой белорусской космонавтки, Федора Василевского.
Он пришел на завод слесарем-наладчиком оборудования в год, когда Юрий Гагарин полетел в космос, а сегодня (спустя 42 года) вернулся уже после полета нашей Марины. Много говорили о космосе и самой космонавтке, всем хотелось стать чуть ближе к звездам и к Герою Беларуси.
Я считаю, что Марина очень хорошо подготовлена, она выдержала большую нагрузку, проделала огромную работу для нашей страны.
"Нужно воспитывать детей, чтобы они были патриотами своей страны, людьми, которые делают шаг вперед и идут к определенной цели", - сказал директор Минского хладокомбината № 2 Дмитрий Бонохов.
Сейчас белорусская космонавтка восстанавливается после полета. Родные и вся страна ждут ее дома, Марина поддерживает связь с семьей и уже готовится к новым виражам жизни.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов