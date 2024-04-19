На Минском хладокомбинате прошла встреча с семьей Марины Василевской

Встреча с космическими эмоциями и настроением. Коллектив Минского хладокомбината 19 апреля тепло встречал своего бывшего коллегу, дедушку нашей первой белорусской космонавтки, Федора Василевского.

Он пришел на завод слесарем-наладчиком оборудования в год, когда Юрий Гагарин полетел в космос, а сегодня (спустя 42 года) вернулся уже после полета нашей Марины. Много говорили о космосе и самой космонавтке, всем хотелось стать чуть ближе к звездам и к Герою Беларуси.

Я считаю, что Марина очень хорошо подготовлена, она выдержала большую нагрузку, проделала огромную работу для нашей страны. Людмила Дикевич, завхоз Минского хладокомбината № 2

"Нужно воспитывать детей, чтобы они были патриотами своей страны, людьми, которые делают шаг вперед и идут к определенной цели", - сказал директор Минского хладокомбината № 2 Дмитрий Бонохов.