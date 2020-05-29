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На Минском море появился инклюзивный пляж

На Минском море появился инклюзивный пляж

На пляже № 9 появился понтон из деревянного настила, по которому люди на инвалидных колясках могут доезжать до глубины и купаться. Также уже установлены специальная кабинка для переодевания и комплект лесной мебели с пандусом.

До конца недели на пляже появится и биотуалет, оборудованный для людей с дополнительными потребностями.


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