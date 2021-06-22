Ровно в полдень объединила сотни городов Беларуси Всебелорусская минута молчания

80 лет с начала войны - памятная дата в нашей истории. Ровно в полдень объединила сотни городов БеларусиВсебелорусская минута молчания как дань памяти о тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, о тех, кто погиб в тылу от голода и лишений, о всех замученных в фашистской неволе. Об этой акции знает и помнит вся Беларусь. К ней присоединились и крупнейшие предприятия страны.