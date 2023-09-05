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На Минском полумарафоне - 2023 ожидают около 15 тысяч любителей бега
День города в белорусской столице отметят по-спортивному. В эти выходные пройдет самое массовое беговое событие Беларуси - Минский полумарафон. Свое участие уже подтвердили более 10 тысяч человек, и эти цифры будут только расти.
В воскресенье, 10 сентября, на площадке возле стадиона "Динамо" оживленно будет с самого утра. В 9 часов стартуют спортсмены на дистанциях в 10,5 и 21 километр. Ровно в полдень программу дополнит забег на 5 километров, который у любителей этого вида спорта пользуется наибольшей популярностью. А уже в 13:00 на старт выйдут семьи. В этом году на Минский полумарафон съедутся участники со всех континентов. География спортивного события включает 17 стран. Среди них Великобритания, Казахстан, США, Китай и, конечно, Россия.
Мы акцентируем внимание на том, что любую дистанцию нужно преодолевать в комфортном для себя темпе, т. е. главное - получить удовольствие, зарядиться эмоциями, энергией от бега. Мы наблюдаем такую картину: помимо индивидуальной регистрации есть и командная регистрация. Команды регистрируются, где-то создают костюмы общей стилистики, и кроме того, что они сами участвуют, приходит их группа поддержки.
Ожидается, что на соревнования в столицу Беларуси съедутся 15 тысяч атлетов. Стать участником масштабного спортивного праздника еще не поздно - регистрация продлится до 9 сентября.
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