На Минском полумарафоне - 2023 ожидают около 15 тысяч любителей бега

Мы акцентируем внимание на том, что любую дистанцию нужно преодолевать в комфортном для себя темпе, т. е. главное - получить удовольствие, зарядиться эмоциями, энергией от бега. Мы наблюдаем такую картину: помимо индивидуальной регистрации есть и командная регистрация. Команды регистрируются, где-то создают костюмы общей стилистики, и кроме того, что они сами участвуют, приходит их группа поддержки.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики