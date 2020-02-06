Приобрести литературу и лично пообщаться с авторами. Сегодня на Минской международной книжной выставке-ярмарке презентуют издательские новинки.



Поделиться своим мастерством в Минск приехал и Анатолий Заболоцкий. Кинооператор представил книгу "Шукшин в кадре и за кадром". Это воспоминания о совместной работе с актером и режиссером над культовыми лентами. Центральный экспонент выставки предлагает отправиться в путешествия по США, используя очки виртуальной реальности. Своими лайфхаками "Как писать о путешествиях" поделился американский автор Дуг Мак.



