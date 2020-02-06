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На Минской международной книжной выставке-ярмарке презентуют издательские новинки

Приобрести литературу и лично пообщаться с авторами. Сегодня на Минской международной книжной выставке-ярмарке презентуют издательские новинки.

Поделиться своим мастерством в Минск приехал и Анатолий Заболоцкий. Кинооператор представил книгу "Шукшин в кадре и за кадром". Это воспоминания о совместной работе с актером и режиссером над культовыми лентами. Центральный экспонент выставки предлагает отправиться в путешествия по США, используя очки виртуальной реальности. Своими лайфхаками "Как писать о путешествиях" поделился американский автор Дуг Мак.

Активно работает национальный стенд

Сегодня на выставке-ярмарке представили трехтомную энциклопедию в память о Янке Купале и мультимедийный цикл книг о белорусском драматурге Владимире Короткевиче.

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