На митинге-реквиеме в Озаричах почтили память жертв лагеря смерти

Как они нас мучили. За все время (мы были 32 дня) съели 32 ложки гречки, 2 картоплины сырых. Дали нам 2 раза па сырой картоплине, 2 раза привозили хлеба (такие лепешечки небольшие). Перекидали через проволоку как собакам. Люди голодные, один на одном лезут, хватают, а кто схватит - отбирают.

Зинаида Каковка, узница Озаричского лагеря смерти