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На митинге-реквиеме в Озаричах почтили память жертв лагеря смерти
Сегодня в Озаричах прошел митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине освобождения узников лагеря смерти.
Там, где сегодня мемориальный комплекс, в 1944-м была фабрика смерти. За 10 дней в замерзающей болотистой местности без воды, еды и огня погибли более 20 тыс. мирных жителей. Немецкое командование намеревалось использовать сыпной тиф как бактериологическое оружие против наступающих советских войск. Узники стали живым щитом карателей и невинными жертвами чудовищных истязаний. Колокола памяти звучат печальным перезвоном спустя 80 лет после освобождения выживших в аду людей.
Как они нас мучили. За все время (мы были 32 дня) съели 32 ложки гречки, 2 картоплины сырых. Дали нам 2 раза па сырой картоплине, 2 раза привозили хлеба (такие лепешечки небольшие). Перекидали через проволоку как собакам. Люди голодные, один на одном лезут, хватают, а кто схватит - отбирают.
Хоть немного оно и забытое, а теперь как посмотрела, так сердце заходится. Сюда я попала в 8 лет, сюда, в это болото. Топтали, душили, голые, босые были.
Мемориальный комплекс в Озаричах - символ непокоренности белорусского народа, вечное напоминание о том, как важно хранить мир на земле. Участники митинга-реквиема минутой молчания почтили память невинных жертв нацизма, возложили венки и цветы к памятному знаку военным медикам и символическому захоронению узников.
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