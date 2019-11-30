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На МКАД-2 высадили более 100 000 кустарников
Вторая кольцевая автодорога преобразится. Сейчас завершаются осенние работы по озеленению. Уже высадили более 100 000 кустарников. К масштабной посадке подключились 19 лесхозов. Сейчас разрабатывают программу и по благоустройству земельных участков. В следующем году приступят к строительству многофункционального придорожного комплекса.
Подробности - у Юлии Хмель. Что дождь, что холод - Олег Волк от работы в лес точно не убежит. Здесь вдоль второй кольцевой дороги трудится вместе с командой Молодечненского лесхоза. Их задача - озеленить участок протяженностью 6 километров. Сажают растения с закрытой корневой системой - так они лучше приживаются и устойчивы к дорожным условиям. При этом учитывать погодные и природные сотрудникам лесхоза тоже необходимо. Растения около метра в высоту: шиповник, ива шаровидная, айва японская и форзиция - выбраны неслучайно. Помимо создания красивого вида вдоль трассы, такие кустарники защищают земляные откосы от водной эрозии, а также уменьшают затраты на содержание дорог, то есть отпадает необходимость постоянно скашивать сорняки. Всего вдоль второй кольцевой дороги уже высадили более ста тысяч кустарников. К концу недели работы, запланированные на осенний период, завершат.
Многофункциональный комплекс появится вдоль МКАД-2
Впрочем, в проекте не только озеленение территорий вдоль МКАД, но и масштабное строительство придорожного сервиса. Сегодня здесь огромные поля и пустыри. Но скоро будет целый многофункциональный комплекс как для туристов, так и для местных жителей: это кафе, гостиницы, станции технического обслуживания и заправки. Например, сейчас мы находимся вблизи деревни Новое Поле Минского района. Здесь строительство начнут в следующем году. По сути, уже через год новые постройки смогут принять первых гостей. Всего в плане около 10 объектов придорожного сервиса. Но пока эти специально отведенные под инфраструктуру земельные участки ждут своего покупателя и вскоре будут выставлены на аукцион.
С апрельским солнцем вместе со строительством продолжат и озеленение. Всего же вдоль 80-километровой трассы высадят около 200 000 кустарников. Еще год-два - и растения и возведенные объекты, по словам специалистов, будут выполнять свои функции на 100 процентов.
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