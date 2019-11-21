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На МКАД-2 высадили более ста тысяч кустарников
Более сто тысяч кустарников уже высадили вдоль 2-й кольцевой дороги. К концу недели работы, которые наметили на эту осень, завершат. Растения - около метра в высоту. Это шиповник, ива шаровидная, айва японская и форзиция выбраны не случайно. Помимо красивого вида вдоль трассы, такие кустарники защищают земляные откосы от водной эрозии, а также уменьшают затраты на содержание дорог, то есть, отпадает необходимость постоянно скашивать сорняки.
Садят растения с закрытой корневой системой - так они лучше приживаются и устойчивы к дорожным условиям. Всего же по плану вдоль 80-километровой трассы высадить порядка 200 тысяч кустарников. Работы продолжат в апреле следующего года.
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