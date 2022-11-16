На МКАД авто врезалось в забор, водителя госпитализировали

Авария на МКАД. Водитель Volkswagen не справился с управлением и авто врезалось в забор. ДТП произошло в районе 2-го километра магистрали. Машина двигалась со стороны улицы Карвата и совершила наезд на металлическую конструкцию. От удара авто отбросило на вторую полосу. Водителя с травмами госпитализировали. Сотрудники ГАИ напоминают: во время движения следует быть внимательным и учитывать условия погоды, а также следить за интенсивностью потока и выбирать оптимальную скорость.