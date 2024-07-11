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На МКАД опрокинулся грузовик

На МКАД опрокинулся грузовик. Авария произошла 11 июля на 38-м километре внешнего кольца.

КамАЗ двигался в направлении съезда на улицу Притыцкого. Водитель не справился с управлением и в результате наехал на осветительную мачту. После автомобиль опрокинулся на бок. В результате ДТП никто не пострадал.

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