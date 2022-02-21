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На МКАД столкнулись 8 авто
8 авто столкнулись сегодня на Минской кольцевой автодороге. По предварительной информации, водитель Volkswagen двигался по внешнему кольцу МКАД и в районе 19-го километра из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с еще одним Volkswagen. В этот момент третий Volkswagen, что двигался вслед, чтобы избежать столкновения, начал перестраиваться в соседнюю полосу и зацепил грузовой DAF. Volkswagen от удара отбросило вправо, где он повредил Hyundai, а она в свою очередь столкнулась с BMW. Фура же столкнулась с еще двумя легковушками, одну из которых - Toyota - отбросило на разделительную ограду. В результате ДТП водитель и пассажир Toyota с травмами госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.
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