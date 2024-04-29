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На МКАД столкнулись грузовик и автобус

На МКАД столкнулись грузовик и автобус

Сегодня утром на МКАД столкнулись грузовик и автобус, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 08:30 35-летний водитель грузового автомобиля МАЗ в районе 18-го км внешнего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с остановившимся впереди пассажирским автобусом МАЗ.

"В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения", - сказали инспекторы.

Госавтоинспекция напоминает: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по дороге, а также с техническими средствами организации дорожного движения и иными объектами.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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