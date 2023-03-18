На МКАД столкнулись три машины

По предварительной информации, 18 марта около 9:00 водитель "Шкоды" ехал внутреннему кольцу МКАД в районе ул. Илимской, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с "Тойотой", а затем с попутно двигавшимся в соседней полосе "Ситроеном".