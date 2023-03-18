3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На МКАД столкнулись три машины
На МКАД столкнулись три автомобиля, пишет БЕЛТА.
По предварительной информации, 18 марта около 9:00 водитель "Шкоды" ехал внутреннему кольцу МКАД в районе ул. Илимской, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с "Тойотой", а затем с попутно двигавшимся в соседней полосе "Ситроеном".
В ДТП никто не пострадал. Движение на этом участке, которое было затруднено из-за аварии, восстановлено.
Фото:УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов