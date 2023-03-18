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На МКАД столкнулись три машины

На МКАД столкнулись три машины

На МКАД столкнулись три автомобиля, пишет БЕЛТА.

По предварительной информации, 18 марта около 9:00 водитель "Шкоды" ехал внутреннему кольцу МКАД в районе ул. Илимской, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с "Тойотой", а затем с попутно двигавшимся в соседней полосе "Ситроеном".

В ДТП никто не пострадал. Движение на этом участке, которое было затруднено из-за аварии, восстановлено.

Фото:УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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