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На МКС прибыл новый экипаж во главе с Олегом Новицким
Космический корабль "Гагарин" с новым экипажем успешно состыковался с Международной космической станцией. Ракета-носитель "Союз" стартовала утром с Байконура. К МКС отправились космонавты Роскосмоса. Среди них - наш соотечественник Олег Новицкий и его коллега Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Пуск корабля проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Олег Новицкий стал командиром 65-й экспедиции на Международную космическую станцию. Миссия продлится 191 сутки. По плану, космонавты должны провести около 50 научных экспериментов и выполнить несколько выходов в открытый космос.
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