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На Могилевщине заработала "Фабрика леса"
Это пока единственный в Могилевской области, но уже четвертый в стране комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Использование именно такой технологии - тренд последних лет не только в Беларуси, но и в европейских странах. Воспроизведение лесных массивов таким способом уже доказало свою эффективность, ведь приживаемость растений составляет 99 процентов.
Ежегодно на всей территории Беларуси высаживают около 30 000 гектаров лесов. Такие биоцентры позволят вырастить около 15 процентов этого посадочного материала.
Правильный полив, удобрения и благоприятный климат дают растению хороший старт для роста. Селекционные семена наделяют саженцы новыми параметрами. Деревья будут выше на 10 процентов, а в диаметре больше на 20 процентов.
В год на “Фабрике леса” в Могилевской области планируют выращивать до 4 миллионов саженцев.
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