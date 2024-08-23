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На молодежном форуме в Ростове состоялся диалог с главой ДНР - о чем спрашивали ребята
Молодежный форум в Ростове подходит к концу. Завершился второй день. Сегодня состоялся диалог с главой ДНР. Ребята спрашивали про ситуацию на фронте, Курск. Дарья Рачко с подробностями.
Беларусь - Донбасс: взаимодействие
Роману Шпакову было 10 лет, когда началась война. На форуме сейчас он в качестве руководителя пресс-службы одного из центров в ДНР, а еще 2 года назад он добровольцем ушел на фронт. Почти год в обороне. Тогда ему было 19.
Я работал артиллеристом, выполнял боевые задачи на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении, все там самые горячие точки. Ну, как я мог остаться в стороне. Я волонтер, я помогал людям, которые у нас живут. Я помогал семьям.
Истории каждого можно собрать в одну книгу и показать миру. Но о том, что происходит в Донецке, в личном общении, уже признаются белорусские ребята, говорят неохотно. Наоборот рассказывают, чем занимаются в свободное время, какой спорт любят или какой новый проект придумали.
Помогаем людям, которые даже сейчас подвергаются обстрелам. Каждый день прилетает. Недавно вы могли видеть, что прилетел в "Галактику". Я туда ходил в детстве просто. И недавно мы передавали, дарили там детям шарики, сладкие подарки. И тогда наша команда тоже попала под обстрел, но тогда попадала на улицу рядом. Очень сложно, но это то место, где я вырос. То есть, это мой дом.
О ситуации на фронте, Курске, о том, как восстанавливают освобожденные территории - вопросов к главе ДНР действительно много и в разговоре явно не было возрастных рамок. Сейчас восстанавливают Авдеевку. 6 многоквартирных домов. Жители их очень ждут. Уже в интервью Денис Пушилин подчеркнет, что диалог состоялся и был на равных. Да и скрывать информацию нет смысла, они обязаны знать правду.
2 мая в Одессе 2014 года основными акторами тех событий были как раз молодые ребята и девчонки, которые разливали коктейли Молотова, посредством которых потом сжигалась куча людей. А эта молодежь, брошенная в какие-то периоды на самопроизвольное развитие, то ли безразличие со стороны властей привело к тому, что для них было нормой тогда делать селфи на фоне обгоревших трупов. Это как раз та дорогая цена, которую приходится платить тем гражданам, которые не уделяет внимания молодежи. Но у нас по-другому. У нас по-другому, и в России, и в Беларуси мы видим. Ну, а Донбассу сам Бог велел уделять внимание молодому поколению.
Плечом к плечу белорусы. И не просто на словах. Гуманитарный груз, который везли в Ростов из Минска, сегодня передали в регион. К тому же к нам на каникулы уже третий год приезжают дети из регионов Донбасса благодаря проекту Союзного государства при поддержке Алексея Талая. Паралимпийца эти молодые ребята хорошо знают и любят - прозвучала инициатива возвести монумент в его честь в Донецке. Идею поддержали.
Молодежь Беларуси и Донбасса будет сотрудничать по семи направлениям: культура, политика, спорт, трудовая занятость. Вместе можно участвовать в крупных стройках. У наших ребят уже в этом есть опыт. Так что этот форум точно прошел не зря.
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