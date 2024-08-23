2 мая в Одессе 2014 года основными акторами тех событий были как раз молодые ребята и девчонки, которые разливали коктейли Молотова, посредством которых потом сжигалась куча людей. А эта молодежь, брошенная в какие-то периоды на самопроизвольное развитие, то ли безразличие со стороны властей привело к тому, что для них было нормой тогда делать селфи на фоне обгоревших трупов. Это как раз та дорогая цена, которую приходится платить тем гражданам, которые не уделяет внимания молодежи. Но у нас по-другому. У нас по-другому, и в России, и в Беларуси мы видим. Ну, а Донбассу сам Бог велел уделять внимание молодому поколению.

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики