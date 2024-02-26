На московской ВДНХ продолжается презентация регионов Беларуси - на очереди Брестская область

Узнать и даже попробовать на вкус регионы Беларуси. В Москве на ВДНХ в павильоне "Республика Беларусь" в рамках форума "Россия" уже полтора месяца свой потенциал демонстрируют области нашей страны. Открыл череду презентаций Брестский регион, сейчас завершаются дни Витебской области, а до конца месяца экспозиционные залы займут представители Гродно.

Примечательно, что дни областей на ВДНХ проходят в канун XI Форума регионов Беларуси и России, который в июне примет Витебская область. Уже подписан ряд соглашений между администрациями и представителями бизнеса. Впечатления посетителей выставки, деловых кругов и руководителей регионов - в сюжете Ольги Масловской.

Три тысячи посетителей каждый день. Белорусский павильон на ВДНХ в Москве презентует дни Витебской области. Выставка-продажа продукции от хорошо зарекомендовавших брендов, исторический экскурс, культурная программа. Конечно, иллюстрация промышленного потенциала.

Выставка получилась динамичная, интересная, посетителям очень нравится. ВДНХ - такая площадка, которая создана для обыкновенных людей, они сюда приходят и отдыхают. Геннадий Романенко, гендиректор Белорусского торгово-выставочного и информационно-маркетингового центра

Витебская область - географически это самый близкий к России регион. Отсюда тесные исторические и культурные связи. Сотни мостов и в экономике, у северного региона Беларуси партнеры есть во всех федеральных округах России.

В 2023 году продажи в Российскую Федерацию составили 1,5 млрд долларов. И это рекордный показатель для Витебской области. В структуре экспорта преобладают полимеры, химические волокна, стеклоткань. Больше 20 % экспорта - это сельскохозяйственная продукция и продукты питания.

Еще под десятком соглашений поставлены подписи. Так, витебские машиностроители заключили договор о сотрудничестве с чеченским заводом спецтехники. Уже в мае в российском регионе начнут собирать новые машины.

На начальных этапах планируется производить 10-15 машин в месяц. Технологии и технологические процессы наши, мы будем проводить обучение. Андрей Сидоров, директор машиностроительной компании "Витебские подъемники"

"В прошлом году в Екатеринбурге на "ИННОПРОМЕ" между Витебской областью и Чеченской Республикой были подписаны торгово-экономические и культурно-социальные соглашения, в рамках которых мы работаем", - отметил министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов (Россия).

Не менее тесно сотрудничает с регионами России и Брестская область. Дни этого региона открыли череду презентаций из Беларуси. Здесь выпускают и разрабатывают газовые трубы и приборы дистанционной автоматики, светодиодные ленты. Создаются совместные проекты в промышленности и сельском хозяйстве.

В рамках свободной экономической зоны сегодня уже появилось 4 новых предложения по российским инвестициям. Это культурные, гуманитарные связи. Номер 1 в наших отношениях - это личный контакт. Казалось бы, 2 года высочайшей интенсивности, обновлены все соглашения, но постоянно, при каждой встрече, появляется что-то новое. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Исторический экскурс: Брестская крепость, которая первой приняла удар немецких войск и навсегда стала символом мужества и силы духа советского народа. Экологическое значение региона: Беловежская пуща, где растет более 2 тыс. деревьев-великанов и обитает самая большая в мире популяция зубров. Впечатлением от посещения белорусского павильона в своем телеграм-канале поделился известный российский актер Андрей Мерзликин, у которого с Брестской областью связаны самые теплые воспоминания:

"Брестская крепость - фильм, на котором я однажды работал, подарил мне любовь и знание этого города, тех людей. Я думаю, что все, кто придут в этот павильон, ознакомятся с экспозицией Беловежской пущи, одной из резиденции Деда Мороза, ознакомятся с теми достижениями, которыми область славится. Я уверен, я знаю, вам будет это интересно. Поэтому ко всем, кто дорожит нашей дружбой, дружбой России и Беларуси, просьба по возможности зайти на ВДНХ, не обойти павильон № 18. И вам будет радость".