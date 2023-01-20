На Мозырском НПЗ ночью произошел пожар - технологический процесс не нарушен

На Мозырском НПЗ произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил спасателям в четверг, 19 января, в 23:41, сообщает Sputnik со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что из-за разгерметизации фильтра комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход гидрогенизата с последующим горением.

Установка гидрокрекинга - главный инвестиционный проект Мозырского НПЗ последних лет. Она еще не введена в эксплуатацию, на ней ведутся пусконаладочные работы.

В ведомстве сообщили, что спасателями проводились работы по охлаждению и защите технологических конструкций.

"Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен, причины пожара устанавливаются", - рассказали в МЧС.