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На Мозырском НПЗ ночью произошел пожар - технологический процесс не нарушен
На Мозырском НПЗ произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил спасателям в четверг, 19 января, в 23:41, сообщает Sputnik со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что из-за разгерметизации фильтра комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход гидрогенизата с последующим горением.
Установка гидрокрекинга - главный инвестиционный проект Мозырского НПЗ последних лет. Она еще не введена в эксплуатацию, на ней ведутся пусконаладочные работы.
В ведомстве сообщили, что спасателями проводились работы по охлаждению и защите технологических конструкций.
"Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен, причины пожара устанавливаются", - рассказали в МЧС.
Фото:pixabay.com
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